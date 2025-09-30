Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lenkrad gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Das Lenkrad einer schwarzen Limousine war das Ziel Krimineller in der letzten Nacht. Zwischen Montagabend (29.9.) etwa 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (30.9.) circa 6.40 Uhr gelangten die Täter ins Innere des Fahrzeugs im Donnersbergring. Sie bauten das Lenkrad aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell