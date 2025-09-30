PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lenkrad gestohlen
Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Das Lenkrad einer schwarzen Limousine war das Ziel Krimineller in der letzten Nacht. Zwischen Montagabend (29.9.) etwa 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (30.9.) circa 6.40 Uhr gelangten die Täter ins Innere des Fahrzeugs im Donnersbergring. Sie bauten das Lenkrad aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

