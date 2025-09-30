Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Führerschein-Fälschung bei Kontrolle ausgehändigt

Rüsselsheim (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen stellte am Montagabend (29.9.) eine Führerschein-Fälschung im Rahmen einer Verkehrskontrolle sicher. Gegen 19.30 Uhr stoppten die Polizeikräfte einen 36-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim. Bei der Kontrolle händigte der Mann aus Raunheim der Streifenbesatzung einen polnischen Führerschein aus, der sich im Zuge der genaueren Überprüfung jedoch als Totalfälschung herausstellte. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell