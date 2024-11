Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(CK) - Nach drei Wohnungseinbrüchen im Paderborner Stadtgebiet bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Betroffen war der Heidturmweg, die Straße Im Samtfelde sowie der Lichtenturmweg.

In ein Einfamilienhaus am Heidturmweg brachen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (23.11.12.30 Uhr) und Sonntagabend (24.11., 19.20 Uhr) durch Einschlagen einer Terrassentür ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

In der Straße Im Samtfelde hebelten unbekannte Einbrecher im Tagesverlauf des Samstags die Terrassentür eines Reihenhauses auf und gelangten so in die Innenräume, die sie durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Im Lichtenturmweg drangen die Einbrecher zwischen dem 6. und 24. November in eine lediglich geschlossene, aber nicht verschlossene Wohnung eines Mehrfamilienhaues ein. Hier stahlen sie Bargeld und eine Handtasche. In eine weitere Wohnung dieses Hauses versuchten die Täter ebenfalls einzudringen. Das gelang jedoch nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

