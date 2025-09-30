Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

A672: Fahrtende nach Verkehrskontrolle

Darmstadt (ots)

Ein ungewolltes Ende nahm die Fahrt eines 33-Jährigen in der Nacht zum Dienstag (30.9.) auf der Autobahn 672 bei Darmstadt. Gegen 0.45 Uhr stoppte eine Streife der Polizeiautobahnstation den Mann aus dem Landkreis Esslingen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei händigte er den Polizeikräften einen griechischen Führerschein aus. Dieser entpuppte sich jedoch als Totalfälschung. Darüber hinaus zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Test erhärtete diesen Verdacht, er reagierte positiv auf THC. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht, wo entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

