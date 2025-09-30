Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Autos gesucht

Bensheim (ots)

Nachdem es am vergangenen Donnerstag (25.9.) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist, sucht die Polizeistation Bensheim nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 17.30 Uhr in der Wormser Straße zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Mercedes und einem schwarzen BMW gekommen sein. Hierbei soll einer der beiden Wagenlenker, im Bereich der Kreuzung "An der Riedwiese", den Fahrstreifen gewechselt haben, wodurch es zu dem besagten Unfall gekommen ist. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu seinem Hergang geben?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251 / 8468 - 0 Kontakt aufzunehmen.

