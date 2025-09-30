Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher nehmen Mehrfamilienhaus ins Visier

Wer hat etwas gesehen?

Rüsselsheim am Main (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Montag (29.9.) zwischen 10 und 12.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße ins Visier. Zunächst begaben sich die Kriminellen in das Haus und verschafften sich durch eine Tür Zugang zu einer der dortigen Wohnungen. Im Innern durchwühlten sie das Schlafzimmer der 35-jährigen Bewohnerin und entwendeten unter anderem Schmuck und einen Tresor samt Inhalt. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 entgegen.

