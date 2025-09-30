PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

Riedstadt (ots)

Nachdem es zwischen Sonntag (28.9.) und Montag (29.9.) zu mehreren Einbrüchen in der Lise-Meitner-Straße sowie Genossenschaftsstraße gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen 18 und 8 Uhr brachen bislang unbekannte Kriminelle in der Lise-Meitner-Straße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Auf gewaltsame Art und Weise verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zutritt in das Geschäft. Im Innern beschädigten sie mehrere elektronische Geräte und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Gegen 0.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungsladen, ebenfalls in der Lise-Meitner-Straße. Zunächst versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Geschäft zu erhalten. Nachdem ihnen dies nicht gelang durchbrachen sie mit Gewalt eine Wand und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Auch in diesem Fall entwendeten die Kriminellen Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Gegen 1.15 Uhr nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Bürocontainer in der Genossenschaftsstraße ins Visier. Über ein Tor verschafften sich die Kriminellen Zugang auf ein Firmengelände und begaben sich im Anschluss zu einem Bürocontainer. Dort erbeuteten sie aus dem Inneren zunächst einen Tresor samt Inhalt. Daraufhin fuhren sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Fahrzeug über das Gelände und entwendeten insgesamt rund 1,5 Tonnen Buntmetall. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. In diesem Fall hinterließen die Diebe einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zwischen den Einbrüchen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tatzusammenhang.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:07

    POL-DA: Darmstadt: Lenkrad gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Das Lenkrad einer schwarzen Limousine war das Ziel Krimineller in der letzten Nacht. Zwischen Montagabend (29.9.) etwa 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (30.9.) circa 6.40 Uhr gelangten die Täter ins Innere des Fahrzeugs im Donnersbergring. Sie bauten das Lenkrad aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:14

    POL-DA: Darmstadt / A672: Fahrtende nach Verkehrskontrolle

    Darmstadt (ots) - Ein ungewolltes Ende nahm die Fahrt eines 33-Jährigen in der Nacht zum Dienstag (30.9.) auf der Autobahn 672 bei Darmstadt. Gegen 0.45 Uhr stoppte eine Streife der Polizeiautobahnstation den Mann aus dem Landkreis Esslingen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei händigte er den Polizeikräften einen griechischen Führerschein aus. Dieser entpuppte sich jedoch als Totalfälschung. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 08:57

    POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Autos gesucht

    Bensheim (ots) - Nachdem es am vergangenen Donnerstag (25.9.) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist, sucht die Polizeistation Bensheim nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 17.30 Uhr in der Wormser Straße zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Mercedes und einem schwarzen BMW gekommen sein. Hierbei soll einer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren