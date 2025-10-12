LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 15:10 Uhr wollte ein 85jähriger PKW VW Fahrer mit seinem Fahrzeug vom privaten Parkplatz in der Humboldtstraße losfahren. Nach seinen Angaben machte sich der PKW plötzlich selbstständig und fuhr im Kreis. Während seiner Runde beschädigte er die Schrankenanlage des Parkplatzes und in der weiteren Folge 3 parkende PKW. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro. Der PKW VW soll von Geisterhand gefahren wurden sein. Es ist jedoch zu ...

