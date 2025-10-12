LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden
Gotha (ots)
Am Samstag in der Zeit von 12:00 Uhr bis gegen 13:50 Uhr ereignete sich in Gotha, Schlichtenstraße eine Verkehrsunfallflcht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte die komplette linke Seite eines geparkten PKW Audi A 1 einer 36jährigen Halterin. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0265076. (as)
