LPI-GTH: Fahren unter Betäubungsmitteln
Eisenach (ots)
Am Samstag wurde gg. 13:30 Uhr ein 20 jähriger Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mittel verantworten. (anh)
