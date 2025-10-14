PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Bankfiliale

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montag (13.10.2025) wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Besigheim. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten am Sonntagabend (12.10.2025) über den öffentlich zugänglichen Selbstbedienungsraum Zugang zum Schalterbereich. Hierzu hebelten sie die verschlossenen Türen auf. Indem sie brachial vorgingen, brachen sie anschließend Kassensysteme und einen Tresor auf. So gelangten sie an einen niedrigen sechsstelligen Betrag, mit dem sich die Diebe aus dem Staub machten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Bei den beiden Tätern dürfte es sich um zwei 175 cm große Männer gehandelt haben. Einer der beiden soll blonde kurze Haare haben. Dieser Mann habe eine dunkelblaue Jogginghose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und einem hellen Oberteil darunter getragen. Außerdem dürfte er mit khakifarbenen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll eine graue Jogginghose und ebenfalls ein helles Oberteil mit schwarzer Kapuzen-Jacke sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bittet die Polizei um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

