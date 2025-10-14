PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Senior übergibt nach Unfall Führerschein freiwillig der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Nachdem er am Montagvormittag (12.10.2025) nacheinander an mehreren Unfällen in Steinheim an der Murr beteiligt gewesen ist, übergab ein über 80 Jahre alter VW-Lenker seinen Führerschein freiwillig dem aufnehmenden Polizeibeamten. Der VW-Lenker hatte zunächst wohl in der Haydnstraße aus einem Hof herausfahren wollen und hierbei Blumentöpfe, Eimer und einen Stein touchiert. Des Weiteren prallte er gegen ein Geländer und ein Abfalltonne. Als der Mann seine Fahrt auf der Haydnstraße fortsetzten wollte, streifte er eine Grundstücksmauer, überfuhr anschließend einen Vorgarten und kollidierte letztlich mit einem LKW, der im Kreuzungsbereich der Einmündung von der Haydn- in die Beethovenstraße stand. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde über 30.000 Euro geschätzt. Der VW-Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

