Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Mercedes zerkratzt - 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrfach kratzte ein noch unbekannter Täter über die Motorhaube und die Beifahrerseite eines Mercedes, der zwischen Sonntag (12.10.2025) 20.00 Uhr und Montag (13.10.2025) 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Liebenaustraße in Waldenbuch stand. Der so entstandene Sachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Waldenbuch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell