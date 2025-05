Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube leergeräumt.

Nordhausen (ots)

Über einen längeren Zeitraum gelang es Einbrechern, sich in einer Gartenlaube Am Petriblick in Nordhausen zu bedienen.

Am Samstag stellte die 63 Jahre alte Besitzerin einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage Petriblick fest, dass in ihr Häuschen eingebrochen wurde. Die Täter richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Heimelektronik und auch große Küchengeräte wurden vermutlich über einen längeren Zeitraum erbeutet.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell