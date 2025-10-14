PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Böblingen: 42-Jähriger leistet Widerstand und muss in Gewahrsam genommen werden

Ludwigsburg (ots)

Weil ein 42-Jähriger einen Ladendiebstahl begangen haben soll, wandten sich am Montagabend (13.10.2025) Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen an die Polizei. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen den 42-Jährige gegen 20.15 Uhr hierauf ansprachen, verweigerte er jegliche Kooperation und wurde alsbald auch aggressiv. Aufgrund dessen wurden ihm Handschließen angelegt und er sollte zur Identitätsfeststellung zum Polizeirevier gebracht werden. Doch er wehrte sich vehement gegen alle polizeilichen Maßnahmen und schrie umher. Nachdem er zunächst zu Boden gebracht und durchsucht worden war, sollte er in einen Streifenwagen gesetzt werden, um ihn zum Polizeirevier zu bringen. Wieder versuchte er sich zu widersetzten, trat um sich, biss einen Polizisten in den Arm und beleidigte dessen Kollegin. Letztlich wurde der Mann für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam genommen, bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

