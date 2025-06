Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zoll in Hamburg zieht Bilanz für 2024 // Bundeseinnahmen und Bekämpfung von Schmuggel

Hamburg (ots)

Der Hamburger Zoll, vertreten durch das Hauptzollamt Hamburg, das Hauptzollamt Itzehoe für den Flughafen Hamburg und das Zollfahndungsamt Hamburg, zieht Bilanz für das Jahr 2024.

Die Zollverwaltung hat im Jahr 2024 an ihren Dienststellen in Hamburg Steuern erhoben, Kontrollen und Prüfungen durchgeführt, Ermittlungen eingeleitet und zahlreiche weitere Aufgaben zum Schutz der öffentlichen Ordnung übernommen. Die konkreten Zahlen sind dem beigefügten, gemeinsam erstellten Statistikheft zu entnehmen.

Hauptzollamt Hamburg

"Der Hamburger Hafen ist von zentraler Bedeutung für unsere Arbeit - nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch", betont Melanie Schmaljohann, Leiterin des Hauptzollamts Hamburg. "Auch 2024 standen wir im engen Austausch mit den Akteuren vor Ort und haben gemeinsam für einen reibungslosen Warenfluss sowie für einen fairen Wettbewerb gesorgt."

Mit Einnahmen in Höhe von 28 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt und die Europäische Union bleibt das Hauptzollamt Hamburg eines der einnahmestärksten Hauptzollämter bundesweit. "Diese Zahlen zeigen, wie stark Hamburg als Wirtschaftsstandort zur Finanzierung des Bundes beiträgt", so Schmaljohann weiter.

Zoll am Flughafen Hamburg

Der stellvertretende Leiter des Hauptzollamtes Itzehoe Eckhard Trede erklärt: "Die Kolleginnen und Kollegen am Hamburger Flughafen leisten einen wesentlichen Beitrag, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 543.578 Kontrollen durchgeführt, wodurch insbesondere der illegale Handel mit Drogen oder auch die unerlaubte Einfuhr von Arzneimitteln maßgeblich verhindert werden konnten." "Zudem konnten durch die weiteren Abfertigungstätigkeiten etwa 1,15 Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, welche in den Bundeshaushallt einfließen", so Trede weiter.

Zollfahndungsamt Hamburg

Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg erklärt: "Der Zoll nimmt eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung der international organisierten Rauschgiftkriminalität ein und leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit unseres Landes. Die Sicherstellungszahlen im Hamburger Hafen für 2024 belegen, dass die Hauptschmuggelroute, insbesondere für Kokain, weiterhin der Seeweg ist. Wir setzen alles daran grenzüberschreitend agierende Täterstrukturen zu identifizieren, diese nachhaltig zu zerschlagen und das illegal erlangte Vermögen einzuziehen - Straftaten dürfen sich nicht lohnen." "Zudem beobachten wir wieder eine Zunahme des Schmuggels unversteuerter Tabakwaren über den Hamburger Hafen. Durch die Sicherstellung von über 128 Millionen Zigaretten haben Zollfahnderinnen und -fahnder 2024 einen Steuerschaden von über 34 Millionen Euro verhindert. Der Zoll schützt damit nicht nur die Staatseinnahmen, sondern auch die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, indem wir den illegalen Handel mit Zigaretten und anderen Tabakwaren effektiv bekämpfen und konsequent gegen alle Formen der Kriminalität im internationalen Warenverkehr vorgehen", so Gärtner weiter.

