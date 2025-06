POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis

Aalen (ots) - Wallhausen: Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen: Am Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW VW-Golf den Gemeindeverbindungsweg von Wallhausen in Richtung Triftshausen. In einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der ...

mehr