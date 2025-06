Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 01.06.2025 für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Wallhausen: Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen:

Am Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem PKW VW-Golf den Gemeindeverbindungsweg von Wallhausen in Richtung Triftshausen. In einer scharfen Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Drei der vier Insassen im Alter von 17 bis 18 Jahren, darunter der Fahrer, wurden leicht verletzt. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verletzte und Sachschaden nach Windböen in Außengaststätte:

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurden durch starke Windböen eines aufziehenden Gewitters Sonnenschirme, sowie Teile des Inventars der Außenbewirtung einer Gaststätte, in der Salinenstraße weggeweht. Durch die umherfliegenden Teile wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt und drei geparkte PKW beschädigt. Der Sachschaden beträgt 8.300 Euro.

