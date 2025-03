Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250325.4 Dammfleth: Diebstahl von Fahrzeugkompletträdern - Zeugen gesucht

Dammfleth (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter Kompletträder aus einer Lagerhalle im Dammfleth. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Im Zeitraum vom 23.03.2025, 14:00 Uhr, bis zum 24.03.2025, 06:55 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Raum in der Straße Dammfleth 127 Alufelgen inklusive Bereifung. Die Schadenshöhe taxierte der Eigentümer auf mindestens 70.000 Euro.

Aufgrund der vorgefundenen Einbruchsituation ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um mehrere Täter handeln muss. Diese dürften zum Transport des Diebesgutes einen größeren Transporter oder sogar einen Lastkraftwagen genutzt haben.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe führt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 in Verbindung zu setzen.

