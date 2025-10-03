PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 2 Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Erwitte (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Hellweg in Erwitte. Ein 27-jähriger Soester befuhr mit seinem Pkw den Hellweg in Fahrtrichtung Geseke und übersah dabei das Fahrzeug eines 65-jährigen Mannes aus Extertal, der verkehrsbedingt warten musste. Der Soester fuhr auf das wartende Fahrzeug auf, wodurch er und seine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 65-jährige Extertaler blieb unverletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. (dh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren