Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisstensuche nach 42-jähriger Frau

  • Bild-Infos
  • Download

Warstein (ots)

Seit dem Morgen des 01.10.2025 wird aus der LWL Klinik in Warstein die 42-jährige Anna Weronika Bereza vermisst. Frau Bereza befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben:

   -	165cm groß -	ca. 96kg -	Braune, lange, gewellte Haare

Bekleidet ist Frau Bereza vermutlich nur mit einem Nachthemd in der Farbe Rosa. Frau Bereza trägt vermutlich keine Schuhe.

Aktuelle kann die Richtung, in die sie sich von der Einrichtung entfernt hat, nicht eingegrenzt werden. Fr. Bereza ist gut zu Fuß, kommt nicht aus dem hiesigen Umfeld und hat keine bekannten Bezugspunkte im Kreis Soest. Bekannterweise hält sie sich gerne im Umfeld von religiösen Einrichtungen wie Kirchen auf. Sollte eine entsprechende Person gesichtet werden, wird gebeten, diese nach Möglichkeit am Weitergehen zu hindern und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Auch Informationen über eventuelle Sichtungen, die schon einige Stunden zurückliegen, können der Polizei helfen, den Suchbereich einzugrenzen und können über den Notruf 110 oder an die Polizeiwache Warstein unter der Rufnummer 002902-91000 gemeldet werden. (MF)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

