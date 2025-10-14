PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 58 Jahre alte Frau am Montag (13.10.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 19.00 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Ein 30 Jahre alter Hyundai-Lenker verließ den Kreisverkehr Wilhelmstraße/Schorndorfer Straße an der Ausfahrt Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt, als er mutmaßlich die 58-Jährige übersah, die den dortigen Zebrastreifen in Richtung Stuttgarter Straße passierte. Die Fußgängerin wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen, ehe sie auf die Fahrbahn stürzte.

Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
