Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag schlugen noch unbekannte Täter gleich zweimal in Holzgerlingen zu und brachen Zigarettenautomaten auf. Die Unbekannten flexten bzw. hebelten einen Automaten in der Robert-Bosch-Straße und einen Automaten in der Max-Eyth-Straße auf. Sie stahlen die enthaltene Ware in noch unbekanntem Wert. Möglicherweise ließen sie aus dem Automaten, an dem noch mit Bargeld bezahlt werden kann, auch Geld mitgehen. Der entstandene Gesamtsachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

