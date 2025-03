Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Daun-Steinborn (ots)

Am Samstag, den 29.03.2025 gegen 09:05 Uhr kam es in Daun-Steinborn zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Durch Zeugen wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass gegen 09:00 Uhr ein weißer Sprinter hinter ihnen die L28 von Daun kommend in Fahrtrichtung Kirchweiler befuhr. An einer Verkehrsinsel in der Ortslage Steinborn fuhr der Sprinter linksseitig an den Zeugen vorbei und sortierte sich vor diesen ein. Kurz darauf überholte der Sprinter an einer weiteren Verkehrsinsel linksseitig einen PKW mit einem Getränkeanhänger. Hier konnte der Fahrer des Sprinters die Überholstrecke nicht einsehen, da die Fahrbahn in diesem Bereich eine Rechtskurve beschreibt. Unmittelbar am Ortsende in Richtung Kirchweiler überholte der Fahrer des Sprinters einen Traktor, indem er auch hier linksseitig an der Verkehrsinsel vorbeifuhr. Nach Angaben von Zeugen musste an dieser Stelle der Gegenverkehr, welcher aus Richtung Kirchweiler kam, bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen geschädigten Fahrzeugführern, welche abbremsen oder ausweichen mussten, dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell