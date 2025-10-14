PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: PET-Sprudelflaschen führen zu Rückstau auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Verkehrsteilnehmende, Mitarbeitende der Straßenmeisterei und die Polizei führten am Dienstagnachmittag (14.10.2025) auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen Aufräumarbeiten durch, nachdem rund 30 Getränkekisten vom LKW eines Getränkelieferanten gefallen waren. Gegen 15.00 Uhr teilten mehrere Personen der Polizei per Notruf mit, dass ein LKW auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz stehen würde. Drumherum hätten sich Getränkekisten verteilt und ein Teil der Ladung wäre in eine gefährliche Schräglage gerutscht. Zwei Beamtinnen des Polizeipostens Schwieberdingen sperrten im weiteren Verlauf die Fahrbahn in Richtung Vaihingen an der Enz ab und versuchten den ankommenden Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeizuleiten. Mutmaßlich hatte der 50 Jahre alte LKW-Lenker seine Geschwindigkeit beim Einfahren von Schieberdingen kommend auf die B 10 nicht angepasst, so dass die darüber hinaus wohl nicht fachgerecht gesicherte Ladung vom LKW fallen konnte. Die heruntergefallenen Kisten, die mit PET-Sprudelflaschen gefüllt waren, wurden eingesammelt und wieder aufgeladen. Nachdem die gesamte Ladung auch ordentlich gesichert war, konnte der LKW gegen 16.10 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden blieb glücklicherweise gering. Der Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

