Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Zeugen zu Unfallflucht in der Remstalstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (14.10.2025) gegen 16:40 Uhr im Bereich der Fellbacher Straße und der Remstalstraße in Neckarrems ereignete, sucht das Polizeirevier Kornwestheim noch Zeugen. Ein Zeuge befuhr zunächst die Fellbacher Straße in Richtung Remstalstraße. Unmittelbar im Einmündungsbereich zur Remstalstraße vernahm er einen lauten Schlag und konnte über den Rückspiegel seines Fahrzeugs einen noch unbekannten Kleinwagen erkennen, welcher gegen einen Sperrpfosten auf dem Gehweg fuhr. Dieser wurde durch die Kollision aus dessen Bodenverankerung gerissen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Daraufhin verständigte der Zeuge über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen einer alamierten Streifenwagenbesatzung konnte diese nur noch den beschädigten Sperrpfosten feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell