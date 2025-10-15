Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 60 Jahre alte Kia-Lenkerin wollte am Dienstag (14.10.2025), gegen 10.30 Uhr von der Panzerstraße in Böblingen nach rechts in die Bunsenstraße abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich eine 48 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die ihrerseits die Bunsenstraße auf einem dortigen Radfahrschutzstreifen überquerte.

Der Kia kollidierte mit der Radfahrerin, die dabei über die Motorhaube geschleudert wurde und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Die 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell