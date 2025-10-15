PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 60 Jahre alte Kia-Lenkerin wollte am Dienstag (14.10.2025), gegen 10.30 Uhr von der Panzerstraße in Böblingen nach rechts in die Bunsenstraße abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich eine 48 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die ihrerseits die Bunsenstraße auf einem dortigen Radfahrschutzstreifen überquerte.

Der Kia kollidierte mit der Radfahrerin, die dabei über die Motorhaube geschleudert wurde und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Die 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 09:18

    POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter fährt Straßenlaterne um und flüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (14.10.2025) zwischen 6.00 Uhr und 7.45 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich auf der rechten Abbiegespur von der Hohenzollernstraße ortseinwärts in Richtung der Einmündung zur Sommerhofenstraße, als er nach rechts von der Fahrtbahn abkam und ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 16:54

    POL-LB: Schwieberdingen: PET-Sprudelflaschen führen zu Rückstau auf der B 10

    Ludwigsburg (ots) - Verkehrsteilnehmende, Mitarbeitende der Straßenmeisterei und die Polizei führten am Dienstagnachmittag (14.10.2025) auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen Aufräumarbeiten durch, nachdem rund 30 Getränkekisten vom LKW eines Getränkelieferanten gefallen waren. Gegen 15.00 Uhr teilten mehrere Personen der Polizei per Notruf mit, dass ein LKW ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:29

    POL-LB: Holzgerlingen: zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag schlugen noch unbekannte Täter gleich zweimal in Holzgerlingen zu und brachen Zigarettenautomaten auf. Die Unbekannten flexten bzw. hebelten einen Automaten in der Robert-Bosch-Straße und einen Automaten in der Max-Eyth-Straße auf. Sie stahlen die enthaltene Ware in noch unbekanntem Wert. Möglicherweise ließen sie aus dem Automaten, an dem noch mit Bargeld bezahlt werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren