Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen und Diebstahl in Auma

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Sonntag den 21.04.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz bekannt, dass bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Triptiser Straße in Auma-Weidatal die Glasscheibe der Hauseingangstür einschlugen und anschließend ein Fahrrad entwendeten, welches sich in dem Hausflur des Mehrfamilienhauses befand. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Firma Fuji, in einem Wert von ca. 600,- Euro, welches jedoch nicht weiter gesichert war und lediglich in dem Flur des Hauses stand. Durch mehrere Hausbewohner konnte die Tatzeit auf den 19.04. gegen 20:30 Uhr bis hin zu dem 20.04.2025 gegen 10:45 Uhr eingegrenzt werden. Neben der zerstörten Glasscheibe konnten noch Blutstropfen, welche möglicherweise dem Täter zuzuordnen sind, aufgefunden und gesichert werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen einen derzeit noch unbekannten Täter, zum einen wegen der begangenen Sachbeschädigung und zum anderen wegen des vorliegenden Diebstahls eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um Unterstützung und sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0100807/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

