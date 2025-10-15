Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 72-jähriger Motorrollerfahrer am Dienstag (14.10.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 08:30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 42-jähriger Lenker eines Aufsitzrasenmähers bog zunächst von der Rechbergstraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße ein und fuhr nach wenigen Metern nach links in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite. Der 42-Jährige zog mutmaßlich ohne seiner Rückschaupflicht nachzukommen nach links. Hierbei überfuhr er eine durchgezogene Linie und die entgegenkommende Linksabbiegerspur. Der 72-Jährige, der sich von hinten dem 42-Jährigen näherte, überholte ihn gemäß den ersten Ermittlungen über die Linksabbiegerspur der Gegenfahrbahn. Bei der anschließenden seitlichen Kollision beider Fahrzeuge erlitt der 72-Jährige schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

