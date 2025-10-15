PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, nachdem am Dienstagabend (14.10.2025) gegen 20:15 Uhr ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glorstraße in Eltingen eingebrochen ist. Der noch unbekannte Täter hebelte die Terassentür auf gelangte ins Innere der Wohnung. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn an, worauf er sofort die Flucht über die Terassentür in unbekannte Richtung ergriff. Der Einbrecher sei etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, komplett schwarz gekleidet und im Gesicht schwarz vermummt gewesen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und zur entstandenen Höhe des Sachschadens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:33

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht.

    Ludwigsburg (ots) - Wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich eine 89 Jahre alte Frau verantworten, nachdem sie am Montag (13.10.2025) zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen mutmaßlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 89-Jährige rangierte mit ihrem Mitsubishi auf ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:32

    POL-LB: Kornwestheim: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 72-jähriger Motorrollerfahrer am Dienstag (14.10.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 08:30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 42-jähriger Lenker eines Aufsitzrasenmähers bog zunächst von der Rechbergstraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße ein und fuhr nach wenigen Metern nach links in Richtung der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:45

    POL-LB: Sindelfingen: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

    Ludwigsburg (ots) - Eine 56 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr am Dienstag (14.10.2025) gegen 15.45 Uhr die Calwer Straße in Sindelfingen entlang, als sie im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße aufgrund von stockendem Verkehr an einer Ampel bremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 42 Jahre alte VW-Lenkerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein 46 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren