Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, nachdem am Dienstagabend (14.10.2025) gegen 20:15 Uhr ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glorstraße in Eltingen eingebrochen ist. Der noch unbekannte Täter hebelte die Terassentür auf gelangte ins Innere der Wohnung. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn an, worauf er sofort die Flucht über die Terassentür in unbekannte Richtung ergriff. Der Einbrecher sei etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, komplett schwarz gekleidet und im Gesicht schwarz vermummt gewesen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und zur entstandenen Höhe des Sachschadens dauern an.

