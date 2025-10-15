Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 55 Jahre Radfahrer, nachdem er am Dienstag (14.10.2025) gegen 16:50 im Einmündungsbereich Jahnstraße und Paul-Reusch-Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 21 Jahre alter BMW-Lenker war auf der Jahnstraße unterwegs und hielt an der Einmündung zur Paul-Reusch-Straße zunächst an. Beim anschließenden Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er mutmaßlich den von rechts kommenden Radfahrer, der auf der Paul-Reusch-Straße von der Grabenstraße kommend in Richtung Malmsheimer Straße unterwegs war. Bei der Kollision erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenbeeinflussung bei dem 21-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell