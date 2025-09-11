Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Kind bei Verkehrsunfall in Ratingen schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag gegen 14:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die Brachter Straße in Höhe des Altenbrachtweg alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein 11-jähriges Kind von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Nach dem Notrufeingang alarmierte die Kreisleitstelle Mettmann umgehend Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter in Ausbildung leistete bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte Erste Hilfe. Für dieses umsichtige Handeln bedankt sich die Feuerwehr ausdrücklich. Durch die im Kreis Mettmann etablierte "Nächste-Fahrzeug-Strategie" wurde ein in der Nähe befindlicher Rettungswagen der Feuerwehr Erkrath zur Einsatzstelle entsandt. Zusammen mit dem kurz darauf eintreffenden Notarzt aus Ratingen wurde das Kind medizinisch erstversorgt. Anschließend erfolgte der Transport in eine auf Kinder spezialisierte Klinik mit dem alarmierten Rettungshubschrauber Christoph Rheinland. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Brachter Straße voll gesperrt. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr Ratingen-Mitte, der Rettungsdienst der Stadt Erkrath, das Notarzteinsatzfahrzeug vom Standort Ratingen, der Rettungshubschrauber Christoph Rheinland sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell