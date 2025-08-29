FW Ratingen: Feuerwehr rettet Bewohner und löscht Wohnungsbrand

Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Am heutigen Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Wohnungsbrand in die Straße "Am Sandbach" in den Stadtteil Ratingen-West alarmiert. Bereits auf der Anfahrt waren dichte Rauchschwaden sichtbar. An der Einsatzstelle setzte die Feuerwehr sofort einen Trupp zur Brandbekämpfung, sowie zur Räumung des betroffenen Gebäudes ein. Dank des schnellen und koordinierten Handelns der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner sicher über das Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Die anschließende Brandbekämpfung zeigte einen schnellen Erfolg, sodass das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Anschluss wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich, um den Brandrauch aus dem betroffenen Bereichen zu entfernen. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Menschen verletzt. Zur Brandursache können keine Aussagen durch die Feuerwehr erteilt werden, die hierzu stattfindenden Ermittlungen werden durch die Polizei geführt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr von beiden Standorten die Freiwillige Feuerwehr vom Standort Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Stadtwerke Ratingen, sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Die Feuerwehr Ratingen bedankt sich bei allen Einsatzkräften für ihren engagierten und schnellen Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell