POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Ergebnis kreisweiter Kontrollen am "Tag ohne Verkehrstote"

Aktuell findet die Aktion "ROADPOL Safety Days" statt. Die Aktion steht unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen" und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Aktionswoche fand gestern europaweit der "Tag ohne Verkehrstote" statt, an dem auch die Verkehrsdienstgruppe der Polizei Rhein-Berg im gesamten Kreisgebiet intensive Kontrollen durchgeführt hat.

Insgesamt wurden an diesem Tag durch den Verkehrsdienst 77 Verstöße festgestellt.

6 Verwarngelder wurden wegen verschiedener Verkehrsverstöße bei Fahrrad-/Pedelecfahrenden erhoben.

Bei den Pkw-Fahrenden wurden 9 Verwarngelder verhängt und zudem in 9 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Fahrerinnen und Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon am Steuer benutzt haben.

Ein Pkw-Fahrer wurde unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestoppt und einer Blutprobe unterzogen. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eines Pkw-Fahrers wurden zwei Strafanzeigen vorgelegt. Zudem zwei Strafanzeigen wegen fehlender Pflichtversicherung eines kontrollierten Pkw.

Gegen den Fahrer eines E-Scooters wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet.

Die an diesem Tag kontrollierten Lkw-Fahrer wurden in 7 Fällen mit einem Verwarngeld und in 3 Fällen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt.

Die zusätzliche stationäre Geschwindigkeitsüberwachung des Verkehrsdienstes im Bereich Wermelskirchen-Luchtenberg ergab 31 Geschwindigkeitsverstöße von Pkw-Fahrenden, die eine Verwarnung per Post erhalten werden. In 6 Fällen folgt ein Bußgeldbescheid für Motorradfahrende, die an dieser Stelle mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Die Polizei Rhein-Berg wird auch in den kommenden Tagen verstärkt kontrollieren.

Wenn sich alle Verkehrsteilnehmenden an die Regeln halten, leisten alle einen wichtigen Beitrag, um Leben zu schützen. Mit Rücksicht, Aufmerksamkeit und Verantwortung im Straßenverkehr kommen wir unserem Ziel näher: 0 Verkehrstote. (ct)

