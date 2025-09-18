Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lückerath gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Montag (15.09.) ist es im Lückerather Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem Unfall und dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können.

Ein 20-jähriger Overather beabsichtigte an diesem Morgen gegen 07:30 Uhr fußläufig am Lückerather Weg die Fahrbahn zu überqueren. Plötzlich sei ein schwarzer Ford Fiesta von links an ihm vorbeigefahren habe den Overather am Knie touchiert. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den leicht verletzten Fußgänger zu kümmern. Dieser begab sich daraufhin zur Polizeiwache Overath und erstattete eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

