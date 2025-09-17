PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - EC-Karte auf Parkplatz eines Discounters entwendet - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (16.09.) erstattete eine 77-jährige Bergisch Gladbacherin eine Anzeige wegen Trickdiebstahls. Auf dem Parkplatz eines Discounters im Stadtteil Schildgen wurde ihre EC-Karte von einer unbekannten Frau gestohlen. Im Anschluss fand die Seniorin heraus, dass bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt sind.

Laut ihren Angaben tätigte sie am besagten Tag gegen 10:30 Uhr einen Einkauf im Discounter an der Leverkusener Straße. Im Anschluss wurde sie auf dem Parkplatz von einer unbekannten Frau angesprochen und gebeten zwei Euro zu wechseln. Während die 77-Jährige in ihre Geldbörse schaute, kam ihr die unbekannte Frau sehr nahe, wodurch sich die Seniorin bedrängt fühlte und der Frau befahl, Abstand zu halten.

Nachdem die Bergisch Gladbacherin das Geld wechseln konnte und die Frau in unbekannte Richtung verschwand, fiel der Seniorin auf, dass ihre EC-Karte aus der Geldbörse fehlte. Als sie daraufhin ihre Bank kontaktierte, um die Karte sperren zu lassen, teilte man ihr mit, dass in der Zwischenzeit bereits ein hoher vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu der unbekannten Frau geben können. Laut Beschreibung ist sie ungefähr Mitte 30, circa 1,65 m bis 1,68 m groß, hat lange dunkle Haare und ist möglicherweise südländischer Herkunft.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren