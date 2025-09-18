Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Seniorin fällt auf Trickbetrüger herein

Rösrath (ots)

In Rösrath hat gestern Nachmittag (17.09.) ein Trickbetrüger eine Seniorin um einen mittleren dreistelligen Betrag erleichtert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Nachmittag erschien gegen 17:30 Uhr eine 80-Jährige auf der Polizeiwache in Untereschbach. Sie gab an, dass sie kurz zuvor auf einen Trickbetrüger hereingefallen war. Demnach hatte sie der Mann gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße auf Englisch angesprochen und um Hilfe gebeten. Er gab sich ihr gegenüber als irischer Staatsbürger aus und täuschte eine Notlage vor. Ihm sei sein Rucksack mit Bargeld gestohlen worden. Daher brauche er nun 500 Euro von der Seniorin, um eine Fähre nach Irland nehmen zu können. Die Frau ließ sich darauf ein und übergab dem Mann das Geld. Er fuhr dann im einem dunklen Pkw der Marke BMW mit irischem Kennzeichen davon. Die Frau hat den Mann folgendermaßen beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurze, leicht rötliche Haare. Er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jeans.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

