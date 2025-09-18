Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Burscheid (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Bergisch Gladbach kontrollierten am gestrigen Mittwoch (17.09.) gegen 10:20 Uhr einen 39-jährigen Burscheider, der mit seinem E-Scooter die Bürgermeister-Schmidt-Straße befuhr. An seinem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten Auffälligkeiten wahr, die auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum deuteten. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Der 39-Jährige räumte den Drogenkonsum ein und war mit einer Blutprobenentnahme einverstanden. Diese wurde wenig später in einer nahegelegenen Arztpraxis durchgeführt.

Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt. Der Burscheider muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell