Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrände beschädigen Reihenhäuser schwer

Bremen-Kattenesch (ots)

Während eines laufenden Großeinsatzes gerieten am Dienstag, den 01.07.2025, drei Reihenhäuser in Kattenesch in Brand. Die Dachstühle und Obergeschosse wurden erheblich beschädigt. Verletzte gab es zum Glück nicht, allerdings mussten einige Bewohnende vom Rettungsdienst gesichtet werden.

Als das Feuer kurz vor 13 Uhr ausbrach, liefen parallel in Hemelingen bereits ein Großbrand einer Lagerhalle sowie zahlreiche kleinere Einsätze. Bereits im Einsatz befindliche Einheiten wurden für die neue Einsatzlage ausgelöst, zeitgleich weitere "frische" Einheiten alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es in einem sich im Umbau befindlichen Reihenmittelhaus; die Flammen hatten jedoch bereits auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser übergegriffen.

Zur Brandbekämpfung brachten die Einsatzkräfte zwei Drehleitern in Stellung und nahmen mehrere Rohre vor. Dann gingen erste Atemschutztrupps in die Gebäude vor. Ein Löscherfolg war lange Zeit nicht erkennbar, weil sich das Feuer in die Dachhaut und Zwischendecken gefressen hatte. So mussten Bereiche der Dächer geöffnet und ein spezielles Löschgerät (COBRA-Löschsystem) in den Einsatz gebracht werden, um gezieltere Löschmaßnahmen durchzuführen.

Erst am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden.

Im Einsatz beziehungsweise alarmiert waren hier unter anderem: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Neustadt, -Huchting, -Schönebeck und -Strom sowie der stadtbremische Rettungsdienst und diverse Sonderfunktionen der Feuerwehr.

Der Dienstag, der 01.07.2025, war mit fast 40 Einsätzen im Lösch- und Hilfeleistungsdienst (bis 18:45 Uhr) ein extrem fordernder Tag für die Feuerwehr Bremen. Während der beiden größten Einsätze - dem Lagerhallenbrand in Hemelingen und den Dachstuhlbränden in Kattenesch - kam es immer wieder zu weiteren Bränden, Unfällen und Einsätzen durch ausgelöste Brandmeldeanlagen.

Zwischenzeitlich wurden Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und -Neustadt besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell