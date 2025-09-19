Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rösrath (ots)

Am Donnerstag (18.09.) rief ein Zeuge gegen 19:50 Uhr die Polizei und machte Angaben über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hoffnungsthal, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt hat.

Demnach befuhr ein 54-jähriger Rösrather mit seinem Pedelec den Parkplatz des Supermarktes aus Richtung Hauptstraße kommend und beabsichtigte diesen in Richtung Rotdornallee wieder zu verlassen. Im Bereich der Ausfahrt sei er dann ohne Fremdeinwirkung gestürzt und verletzte sich hierbei schwer.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine stark verwaschene Aussprache bei dem Pedelec-Fahrer fest. Da zudem starker Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Aufgrund seiner Verletzungen musste der 54-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Das Pedelec wurde durch die Polizei sichergestellt. Auf den Rösrather kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses zu. (ch)

