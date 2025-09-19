PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rösrath (ots)

Am Donnerstag (18.09.) rief ein Zeuge gegen 19:50 Uhr die Polizei und machte Angaben über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hoffnungsthal, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt hat.

Demnach befuhr ein 54-jähriger Rösrather mit seinem Pedelec den Parkplatz des Supermarktes aus Richtung Hauptstraße kommend und beabsichtigte diesen in Richtung Rotdornallee wieder zu verlassen. Im Bereich der Ausfahrt sei er dann ohne Fremdeinwirkung gestürzt und verletzte sich hierbei schwer.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine stark verwaschene Aussprache bei dem Pedelec-Fahrer fest. Da zudem starker Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Aufgrund seiner Verletzungen musste der 54-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Das Pedelec wurde durch die Polizei sichergestellt. Auf den Rösrather kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses zu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 12:10

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lückerath gesucht

    Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Montag (15.09.) ist es im Lückerather Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem Unfall und dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können. Ein 20-jähriger Overather ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:23

    POL-RBK: Rösrath - Seniorin fällt auf Trickbetrüger herein

    Rösrath (ots) - In Rösrath hat gestern Nachmittag (17.09.) ein Trickbetrüger eine Seniorin um einen mittleren dreistelligen Betrag erleichtert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gestern Nachmittag erschien gegen 17:30 Uhr eine 80-Jährige auf der Polizeiwache in Untereschbach. Sie gab an, dass sie kurz zuvor auf einen Trickbetrüger hereingefallen war. Demnach hatte sie der Mann gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren