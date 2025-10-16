PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter LKW-Lenker touchiert Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker fuhr am Mittwoch (15.10.2025), gegen 19.30 Uhr die Böblinger Straße in Sindelfingen entlang. Als er nach rechts in die Neckarstraße abbog, touchierte er mit seinem Anhänger einen 48 Jahre alten Fußgänger, der sich auf einem an die Fahrbahn angrenzenden Bürgersteig befand. Der 48-Jährige stürzte daraufhin und erhielt von Passanten Hilfe. Der Unbekannte, dessen Anhänger eine blaue Plane sowie ein Kennzeichen mit ausländischer Zulassung gehabt haben soll, setzte seine Fahrt unterdessen fort. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 16:00

    POL-LB: Hemmingen: Zeugen nach Unfallflucht auf L 1136 gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bereits am letzten Donnerstag (09.10.2025) kam es gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 1136 (L 1136) zwischen Hemmingen und Ditzingen-Schöckingen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Motorradlenker war auf der L 1136 von Hemmingen kommend in Richtung Schöckingen unterwegs und überholte kurz nach dem Ortsausgang Hemmingen einen unbeteiligten ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:42

    POL-LB: Weil der Stadt: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 55 Jahre Radfahrer, nachdem er am Dienstag (14.10.2025) gegen 16:50 im Einmündungsbereich Jahnstraße und Paul-Reusch-Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 21 Jahre alter BMW-Lenker war auf der Jahnstraße unterwegs und hielt an der Einmündung zur Paul-Reusch-Straße zunächst an. Beim anschließenden Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:19

    POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, nachdem am Dienstagabend (14.10.2025) gegen 20:15 Uhr ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glorstraße in Eltingen eingebrochen ist. Der noch unbekannte Täter hebelte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren