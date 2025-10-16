Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter LKW-Lenker touchiert Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker fuhr am Mittwoch (15.10.2025), gegen 19.30 Uhr die Böblinger Straße in Sindelfingen entlang. Als er nach rechts in die Neckarstraße abbog, touchierte er mit seinem Anhänger einen 48 Jahre alten Fußgänger, der sich auf einem an die Fahrbahn angrenzenden Bürgersteig befand. Der 48-Jährige stürzte daraufhin und erhielt von Passanten Hilfe. Der Unbekannte, dessen Anhänger eine blaue Plane sowie ein Kennzeichen mit ausländischer Zulassung gehabt haben soll, setzte seine Fahrt unterdessen fort. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

