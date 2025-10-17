Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 43-jähriger Tatverdächtiger wegen räuberischen Diebstahls und weiterer Delikte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 43-jähriger Mann soll am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 18:50 Uhr in einem Kaufhaus in den Quadraten in Mannheim mehrere Waren entwendet haben. Zunächst soll er die Sicherungsetiketten von mehreren hochwertigen Sonnenbrillen entfernt und diese anschließend in seinen Rucksack gelegt haben. Mit der gleichen Vorgehensweise soll er sich ein Parfüm aus der Parfümerieabteilung angeeignet haben. Ohne zu bezahlen soll der 43-jährige Mann die Verkaufsräume dann verlassen haben. Die entwendeten Artikel hatten einen Gesamtwert von rund 760 Euro. Kurz darauf wurde der 43-Jährige von zwei Ladendetektiven angesprochen und in ein Büro geleitet. Dort soll der Tatverdächtige einen der Ladendetektive mit einem Kopfstoß körperlich angegangen sein, der dem Angriff jedoch ausweichen konnte und unverletzt blieb. Der 43-Jährige soll den Ladendetektiv zudem beleidigt und bedroht haben. Bei seiner Tat soll der Tatverdächtige ein zugriffsbereites Klappmesser in seiner Jackentasche mit sich geführt haben. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Diebstahlstaten des Tatverdächtigen. Am Donnerstag, den 16.10.2025, wurde der 43-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

