PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Leitungswechsel innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Leitungswechsel innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim
  • Bild-Infos
  • Download

Heidelberg (ots)

Beim Polizeirevier Heidelberg-Süd gab es einen Wechsel der Leitung. Kriminaloberrat Lukas Domschke verlässt das Polizeirevier, um künftig die Leitung der Kriminalinspektion 5 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim zu übernehmen. Kriminaloberrat Lukas Domschke prägte nicht nur die internen Abläufe des Polizeireviers, er hatte auch immer ein offenes Ohr für die individuellen Problemstellungen in den durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd betreuten Stadtteilen. Sein Ziel war es, diese mit jedem Tag ein bisschen sicherer zu gestalten. Daher fiel ihm der Abschied sichtlich schwer. Er freut sich jedoch auf neue Herausforderungen bei der Kriminalpolizeidirektion. Bei der Kriminalinspektion 5 ist er künftig verantwortlich für die Verfolgung von Delikten aus dem Bereich der Cyberkriminalität sowie für den Bereich der IT-Forensik und der Datenanalyse. Ein Tätigkeitsfeld, das aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung zunehmend an Wichtigkeit gewinnt. Seine Nachfolge beim Polizeirevier Heidelberg-Süd tritt Polizeirat Yannik Maier-Rechenbach an, der nach Abschluss seines Studiums für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster die Leitung des Polizeireviers übernimmt.

Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer dankte Kriminaloberrat Lukas Domschke für sein großes Engagement und seine erfolgreiche Arbeit als Revierleiter:

"Mit Herrn Domschke und Herrn Maier-Rechenbach übernehmen zwei erfahrene und engagierte Führungskräfte wichtige Aufgaben in unserem Polizeipräsidium. Herr Domschke hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd mit großem Verantwortungsbewusstsein geführt und wichtige Impulse gesetzt. Dafür spreche ich ihm meinen Dank aus. Herrn Maier-Rechenbach wünsche ich für seine neue Aufgabe viel Erfolg."

Mit Yannik Maier-Rechenbach übernimmt ein erfahrener und heimatverbundener Beamter die Verantwortung für das Polizeirevier Heidelberg-Süd. Der 33-Jährige begann 2011 seine Laufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst des Landes Baden-Württemberg. Nach Stationen im Streifendienst bei den Polizeirevieren Wiesloch und Schwetzingen war er unter anderem in der Koordination der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg, in der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion sowie im Referat Personal der Polizeiverwaltung tätig. Es folgten Positionen als Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Schwetzingen, in der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion und zuletzt im Innenministerium Baden-Württemberg bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und der Zentralstelle Soziale Medien.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Polizeirat Maier-Rechenbach:

"Als ,Kind' des Polizeipräsidiums Mannheim freue ich mich sehr, in meine dienstliche Heimat zurückzukehren und hier Verantwortung zu übernehmen. Als Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd erwarten mich spannende und herausfordernde Aufgaben, die ich gemeinsam mit meinem Team engagiert und menschlich gestalten möchte."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 13:03

    POL-MA: Heidelberg: Frontalunfall auf der B 535, PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 13:30 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kurz nach der Einmündung der Speyerer Straße auf die B 535. Entgegen der ersten Meldung fuhr ein 49-Jähriger mit einem Sprinter auf der B 535 aus Richtung Plankstadt in Fahrtrichtung Emmertsgrund/Boxberg. Kurz nach der Zusammenführung mit dem Fahrstreifen, der von der Speyerer Straße einmündet, zog der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:00

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 592 mit mehreren Verletzten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der L 592. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 24-Jährige mit einem Daimler-Benz zunächst auf der L 592 von Steinsfurt in Richtung Reihen. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren