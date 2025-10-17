Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Leitungswechsel innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim

Beim Polizeirevier Heidelberg-Süd gab es einen Wechsel der Leitung. Kriminaloberrat Lukas Domschke verlässt das Polizeirevier, um künftig die Leitung der Kriminalinspektion 5 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim zu übernehmen. Kriminaloberrat Lukas Domschke prägte nicht nur die internen Abläufe des Polizeireviers, er hatte auch immer ein offenes Ohr für die individuellen Problemstellungen in den durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd betreuten Stadtteilen. Sein Ziel war es, diese mit jedem Tag ein bisschen sicherer zu gestalten. Daher fiel ihm der Abschied sichtlich schwer. Er freut sich jedoch auf neue Herausforderungen bei der Kriminalpolizeidirektion. Bei der Kriminalinspektion 5 ist er künftig verantwortlich für die Verfolgung von Delikten aus dem Bereich der Cyberkriminalität sowie für den Bereich der IT-Forensik und der Datenanalyse. Ein Tätigkeitsfeld, das aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung zunehmend an Wichtigkeit gewinnt. Seine Nachfolge beim Polizeirevier Heidelberg-Süd tritt Polizeirat Yannik Maier-Rechenbach an, der nach Abschluss seines Studiums für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster die Leitung des Polizeireviers übernimmt.

Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer dankte Kriminaloberrat Lukas Domschke für sein großes Engagement und seine erfolgreiche Arbeit als Revierleiter:

"Mit Herrn Domschke und Herrn Maier-Rechenbach übernehmen zwei erfahrene und engagierte Führungskräfte wichtige Aufgaben in unserem Polizeipräsidium. Herr Domschke hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd mit großem Verantwortungsbewusstsein geführt und wichtige Impulse gesetzt. Dafür spreche ich ihm meinen Dank aus. Herrn Maier-Rechenbach wünsche ich für seine neue Aufgabe viel Erfolg."

Mit Yannik Maier-Rechenbach übernimmt ein erfahrener und heimatverbundener Beamter die Verantwortung für das Polizeirevier Heidelberg-Süd. Der 33-Jährige begann 2011 seine Laufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst des Landes Baden-Württemberg. Nach Stationen im Streifendienst bei den Polizeirevieren Wiesloch und Schwetzingen war er unter anderem in der Koordination der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg, in der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion sowie im Referat Personal der Polizeiverwaltung tätig. Es folgten Positionen als Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Schwetzingen, in der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion und zuletzt im Innenministerium Baden-Württemberg bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und der Zentralstelle Soziale Medien.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Polizeirat Maier-Rechenbach:

"Als ,Kind' des Polizeipräsidiums Mannheim freue ich mich sehr, in meine dienstliche Heimat zurückzukehren und hier Verantwortung zu übernehmen. Als Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd erwarten mich spannende und herausfordernde Aufgaben, die ich gemeinsam mit meinem Team engagiert und menschlich gestalten möchte."

