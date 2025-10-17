Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 592 mit mehreren Verletzten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der L 592. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 24-Jährige mit einem Daimler-Benz zunächst auf der L 592 von Steinsfurt in Richtung Reihen. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 6 in Richtung Heilbronn abbiegen. Dabei missachtet die Fahrerin die Vorfahrt eines 47-jährigen Renault-Fahrers, der auf der L 592 von Reihen in Richtung Steinsfurt unterwegs war. Durch die Kollision gerieten die beiden Autos aus der Spur und stießen mit weiteren Fahrzeugen zusammen. Der Daimler-Benz drehte sich um 90 Grad und stieß dabei mit einem nachfolgenden VW zusammen. Der Renault kollidierte mit einem Auto, das von der Abfahrt der BAB 6 auf die L 592 abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, darunter auch die Unfallverursacherin. Der entstandene Sachschaden wird auf über 18.000 Euro geschätzt. Der Daimler-Benz und der Renault mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

