Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuch, Gegenstände aus Fahrzeug zu entwenden, scheitert

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann vorläufig festgenommen, als er in der Mannheimer Innenstadt versuchte, Gegenstände aus einem Fahrzeug eines Versanddienstleisters zu entwenden.

Gegen 08:15 Uhr verständigte ein 25-jähriger Mann die Polizei und teilte mit, dass sich in seinem Paketzustellfahrzeug ein Dieb befindet. Ersten Ermittlungen zufolge versuchte ein 36-jähriger Mann, Gegenstände zu entwenden, die sich im Laderaum des Transporters, welcher im Quadrat H 3 stand, befanden. Als der 25-Jährige den Mann im Inneren des Fahrzeuges wahrgenommen hatte, schloss er gedankenschnell die Türen und alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf konnte er durch die hinzugezogene Streife vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

