Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Roller und Lastwagen - PM Nr. 3

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6139060 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6139128), kam es in der Schlierbacher Landstraße am Donnerstagvormittag gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Rollerfahrer und einem 50-jährigen LKW-Fahrer.

Anders als in der ersten Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Unfall nicht in Fahrtrichtung Neckargemünd, sondern in Fahrtrichtung Heidelberg. Ersten Unfallermittlungen zufolge setzte der Rollerfahrer, als er auf der Schlierbacher Landstraße unterwegs war, an, um den Lastwagen links zu überholen. Während des Überholvorgangs touchierte der Rollerfahrer zunächst ein Verkehrsschild, welches sich auf einer Verkehrsinsel befindet. Infolge dessen geriet er auf die Grünfläche der Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit der linken Seite des LKW.

Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Durch den Unfall wurde der Roller des 58-Jährigen in der Art beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der unverletzt gebliebene LKW-Fahrer konnte seine Fahrt nach erfolgter Unfallaufnahme fortsetzen.

Aufgrund der eingerichteten Sperrungen, die für die Einsatzmaßnahmen erforderlich waren, ergaben sich zeitweise erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell