Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages brach eine bislang unbekannte Täterschaft in der Hauptstraße in Ladengeschäft ein und entwendete Zigaretten.

Um kurz nach 4:00 Uhr hebelte die Täterschaft den Haupteingang zum Ladengeschäft auf und entwendete mehrere Zigarettenschachteln. Die Höhe des Diebstahl- sowie Sachschadens lassen sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder Verdächtiges zur Tatzeit wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell