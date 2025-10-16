PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Hockenheim wurde ein 21-jähriger Mann schwer verletzt.

Ein 62-jähriger Mann war kurz nach 16 Uhr mit einem Kleinbagger auf einer Baustelle in der Heidelberger Straße tätig. Dabei erfasste er mit der Baggerschaufel einen Stapel von Holzträgern. Einer dieser Holzträger stieß dabei gegen den Oberkörper des 21-Jährigen, welcher hierdurch schwere Verletzungen erlitt. Der junge Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung der behandelnden Ärzte waren die Verletzungen jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

