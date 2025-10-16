Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 12:45 Uhr kam es am Donnerstag auf den Planken zwischen den Quadraten D 1 und E 1 zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete das Auto die Vorfahrt der Bahn. Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Auto und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Nach aktuellem Stand wurde aber niemand verletzt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

