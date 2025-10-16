Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Sandhausen: 20-Jährige bei Zusammenstoß leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Waldstraße/Große Ringstraße in Sandhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Peugoet-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Der 19-jähriger Fahrer eines Fiat missachtete an der genannten Kreuzung die Vorfahrt der 20-jährigen Peugoet-Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Nach eigenen Angaben rutsche der 19-Jährige beim Einfahren in den Kreuzungsbereich vom Bremspedal ab, sodass es zum ungebremsten Zusammenstoß kam.

Die 20-jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

