POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer gefährdet Spaziergänger

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 62-Jähriger fuhr am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr mit seinem VW auf einem Waldweg, der parallel zum Hermann-Löns-Weg entlangführt. Dort ging zur gleichen Zeit eine Familie spazieren. Ersten Erkenntnisse zufolge mussten die Eltern und ihr 11-jähriger Sohn zur Seite springen, da der VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf sie zufuhr. Da sich die Familie durch die unangemessene Fahrweise gefährdet sah, verständigte sie die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd konnte den Fahrer ermitteln und an seiner Wohnanschrift aufsuchen. Es zeigte sich, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Ob er auch zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen des VW stellte sich heraus, dass diese ungültig, da zwangsentstempelt, waren. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt unter anderem wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer.

